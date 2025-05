NPC

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

JménoNPC

PoziceNo.342

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.04%

Objem v oběhu7,422,517,810.566984

Max. objem8,050,126,520

Celkový objem8,050,126,520

Poměr v oběhu0.922%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06683314102574428,2024-11-18

Nejnižší cena0.000004232086353491,2023-07-29

Veřejný blockchainETH

