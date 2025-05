NOS

The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.

JménoNOS

PoziceNo.673

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.38%

Objem v oběhu48,197,665

Max. objem0

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.970056846401724,2024-03-07

Nejnižší cena0.010607735410320299,2023-10-23

Veřejný blockchainSOL

