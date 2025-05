NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

JménoNEI

PoziceNo.1911

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.31%

Objem v oběhu274,729,103

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.2747%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.029277466632792237,2024-03-10

Nejnižší cena0.002167328830068084,2024-04-26

Veřejný blockchainSOL

