NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

JménoNCN

PoziceNo.2435

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.08%

Objem v oběhu272,750,502

Max. objem3,000,000,000

Celkový objem450,000,000

Poměr v oběhu0.0909%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.09670403470029812,2024-08-11

Nejnižší cena0.000592785853787732,2025-04-06

Veřejný blockchainNCN

