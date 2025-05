MVL

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

JménoMVL

PoziceNo.398

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu26,602,958,863.10265

Max. objem30,000,000,000

Celkový objem27,802,958,863.1027

Poměr v oběhu0.8867%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07053784,2021-04-02

Nejnižší cena0.000161802782004,2020-03-13

Veřejný blockchainBSC

