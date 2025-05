MNEMO

Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community.

JménoMNEMO

PoziceNo.4003

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem28,000,000,000

Celkový objem28,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000028481216180804,2025-04-20

Nejnižší cena0.00000753087888225,2025-05-25

Veřejný blockchainTONCOIN

Sektor

Sociální sítě

