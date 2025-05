MLT

JménoMLT

PoziceNo.1850

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.09%

Objem v oběhu124,423,460.93

Max. objem0

Celkový objem200,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.0796724468337888,2021-11-16

Nejnižší cena0.005568243264070605,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

PředstaveníThe MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.