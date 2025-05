MINA

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

JménoMINA

PoziceNo.168

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.41%

Objem v oběhu1,234,101,700.8400393

Max. objem∞

Celkový objem1,234,101,700.8400393

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.91409787,2021-06-01

Nejnižší cena0.1843438787838266,2025-04-09

Veřejný blockchainMINA

