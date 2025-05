MEME

Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

JménoMEME

PoziceNo.362

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.08%

Objem v oběhu45,868,540,115.71457

Max. objem69,000,000,000

Celkový objem69,000,000,000

Poměr v oběhu0.6647%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.08157502509617519,2023-11-03

Nejnižší cena0.001385907968760699,2025-04-16

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

