MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

JménoMCOIN

PoziceNo.891

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.16%

Objem v oběhu177,000,000

Max. objem500,000,000

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu0.354%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum40.36127143566686,2023-02-23

Nejnižší cena0.000084571521226012,2023-02-23

Veřejný blockchainMCOIN

