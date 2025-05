MASA

Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

JménoMASA

PoziceNo.843

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.38%

Objem v oběhu748,098,508.1639754

Max. objem0

Celkový objem1,563,710,379.053976

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.6069605621889724,2024-04-11

Nejnižší cena0.011691017692875269,2025-04-17

Veřejný blockchainETH

PředstaveníMasa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.