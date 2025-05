LUMI

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

JménoLUMI

PoziceNo.7611

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem7,951,696,555

Celkový objem7,903,541,023

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.16986883268868522,2023-09-01

Nejnižší cena0.00009996787833636,2024-11-04

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

