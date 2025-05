LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

JménoLRDS

PoziceNo.1212

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3.73%

Objem v oběhu41,265,074

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.4126%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.5985185622659372,2024-07-24

Nejnižší cena0.12478844802176856,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníBLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.