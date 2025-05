LOE

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

JménoLOE

PoziceNo.2784

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.83%

Objem v oběhu13,763,427

Max. objem200,000,000

Celkový objem200,000,000

Poměr v oběhu0.0688%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.151237065924299,2024-03-30

Nejnižší cena0.005332937184574615,2025-05-18

Veřejný blockchainMATIC

PředstaveníLegends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.