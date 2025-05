LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

JménoLINGO

PoziceNo.1220

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.49%

Objem v oběhu119,893,165

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.1198%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.6091323507966424,2024-12-17

Nejnižší cena0.04307577685202128,2025-04-07

Veřejný blockchainBASE

