LBM

Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.

JménoLBM

PoziceNo.4171

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem200,000,000

Celkový objem200,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.15980706268876774,2024-04-20

Nejnižší cena0.01000774750266434,2025-03-11

Veřejný blockchainBASE

PředstaveníLibertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.