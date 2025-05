LBC

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

JménoLBC

PoziceNo.2257

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu654,237,214.8800476

Max. objem1,083,202,000

Celkový objem767,800,721

Poměr v oběhu0.6039%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.503999948501587,2016-07-14

Nejnižší cena0.000661263114846245,2025-05-28

Veřejný blockchainLBC

PředstaveníLBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.