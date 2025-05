LAND

Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market.

JménoLAND

PoziceNo.4995

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem2,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.018334995145469036,2024-08-07

Nejnižší cena0.00046422811309628,2025-04-22

Veřejný blockchainBSC

