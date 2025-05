KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

JménoKIMA

PoziceNo.1486

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.43%

Objem v oběhu32,607,993

Max. objem210,000,000

Celkový objem210,000,000

Poměr v oběhu0.1552%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.095506932178614,2024-11-27

Nejnižší cena0.04643687296747349,2025-04-09

Veřejný blockchainARB

Sektor

Sociální sítě

