KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

JménoKCS

PoziceNo.61

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0004%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3,21%

Objem v oběhu125 002 999,85133564

Max. objem200 000 000

Celkový objem142 502 999,85133564

Poměr v oběhu0.625%

Datum vydání2021-04-23 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum28.795176559830317,2021-12-01

Nejnižší cena0.336503927826,2019-01-31

Veřejný blockchainETH

