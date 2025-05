KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

JménoKATA

PoziceNo.1139

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu37 298 973 925

Max. objem50 000 000 000

Celkový objem50 000 000 000

Poměr v oběhu0.7459%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00829882791721224,2021-12-24

Nejnižší cena0.000108333941103047,2022-12-23

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

