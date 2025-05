KARATE

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

JménoKARATE

PoziceNo.1042

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu66 649 473 128

Max. objem110 000 000 000

Celkový objem110 000 000 000

Poměr v oběhu0.6059%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.006540469042834726,2024-02-09

Nejnižší cena0.000120689878676149,2025-04-07

Veřejný blockchainHBAR

PředstaveníKarate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.