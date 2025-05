ITHACA

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

JménoITHACA

PoziceNo.2067

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.12%

Objem v oběhu79,786,095

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.0797%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.18434736365349902,2024-12-18

Nejnižší cena0.00975958117580786,2025-05-28

Veřejný blockchainBSC

