IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

JménoIRIS

PoziceNo.1657

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu1,601,905,190.0672178

Max. objem0

Celkový objem2,116,351,584.4653108

Poměr v oběhu%

Datum vydání2019-04-08 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.2575 USDT

Historické maximum0.31768324,2021-04-11

Nejnižší cena0.000851582719313134,2025-04-22

Veřejný blockchainIRIS

Sektor

Sociální sítě

