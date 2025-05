INSP

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

JménoINSP

PoziceNo.1724

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu462,901,406.48

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.4629%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.3073823161861293,2023-12-06

Nejnižší cena0.003948942101004962,2025-03-11

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

