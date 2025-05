IMX

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

JménoIMX

PoziceNo.70

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0003%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.72%

Objem v oběhu1,841,869,206.3898141

Max. objem2,000,000,000

Celkový objem2,000,000,000

Poměr v oběhu0.9209%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.49739338704633,2021-11-26

Nejnižší cena0,2021-11-05

Veřejný blockchainETH

