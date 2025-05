HYPC

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

JménoHYPC

PoziceNo.1090

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,01%

Objem v oběhu155 122 742

Max. objem2 147 483 648

Celkový objem2 147 483 648

Poměr v oběhu0.0722%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.2883715820570467,2023-05-08

Nejnižší cena0.01708075677783095,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.