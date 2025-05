HOSKY

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

JménoHOSKY

PoziceNo.1031

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu227,999,999,999,931

Max. objem1,000,000,000,000,001

Celkový objem1,000,000,000,000,001

Poměr v oběhu0.2279%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000000469432894668,2024-06-14

Nejnižší cena0.000000004215354442,2024-08-06

Veřejný blockchainADA

Sektor

Sociální sítě

