Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

JménoHOOK

PoziceNo.686

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.17%

Objem v oběhu234,748,730.57573897

Max. objem0

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.062533059080115,2023-02-06

Nejnižší cena0.08810560470482137,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

