HMSTR

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

JménoHMSTR

PoziceNo.307

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu64,375,000,000

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu0.6437%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.010042899226314997,2024-09-26

Nejnižší cena0.001456992757255253,2025-02-18

Veřejný blockchainTONCOIN

Sektor

Sociální sítě

