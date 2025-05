HIFI

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

JménoHIFI

PoziceNo.944

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.39%

Objem v oběhu141,807,483.7488907

Max. objem0

Celkový objem166,807,483.7488907

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.6057193937436143,2023-09-16

Nejnižší cena0.10357809343292462,2025-05-15

Veřejný blockchainETH

PředstaveníHifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.