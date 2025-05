HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

JménoHEI

PoziceNo.757

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)7.52%

Objem v oběhu75,710,713

Max. objem100,000,000

Celkový objem95,649,031

Poměr v oběhu0.7571%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.3586561844463771,2025-02-13

Nejnižší cena0.23297119664169133,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.