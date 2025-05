HAI

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

JménoHAI

PoziceNo.979

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.04%

Objem v oběhu833,529,964

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem958,507,852

Poměr v oběhu0.8335%

Datum vydání2021-04-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.47068067530248303,2021-11-08

Nejnižší cena0.00246760802148,2020-05-21

Veřejný blockchainVET

Sektor

Sociální sítě

