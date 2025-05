HAEDAL

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

JménoHAEDAL

PoziceNo.698

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)37,20%

Objem v oběhu195.000.000

Max. objem1.000.000.000

Celkový objem1.000.000.000

Poměr v oběhu0.195%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.22337383884648823,2025-05-21

Nejnižší cena0.08154305381497716,2025-04-29

Veřejný blockchainSUI

Sektor

Sociální sítě

