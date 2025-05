GPU

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

JménoGPU

PoziceNo.649

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.73%

Objem v oběhu97,835,755.8297251

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.9783%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.892095702845763,2024-04-02

Nejnižší cena0.022616526503786424,2024-02-19

Veřejný blockchainETH

PředstaveníNode AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.