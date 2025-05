GMM

Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.

JménoGMM

PoziceNo.1600

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu48 964 866 146,04401

Max. objem0

Celkový objem50 000 000 000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.012341075877547998,2022-04-03

Nejnižší cena0.000047489661560528,2025-04-18

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

