Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

JménoGEAR

PoziceNo.584

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu10,000,000,000

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.04199126237952066,2022-12-17

Nejnižší cena0.002394699189497087,2025-04-10

Veřejný blockchainETH

