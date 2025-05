FORT

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

JménoFORT

PoziceNo.632

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.11%

Objem v oběhu576,612,049.0926149

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.5766%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.2053315560346853,2022-06-15

Nejnižší cena0.06268910233284028,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníForta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.