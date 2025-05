FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

JménoFLX

PoziceNo.2051

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)81.63%

Objem v oběhu193,796

Max. objem1,000,000

Celkový objem999,715

Poměr v oběhu0.1937%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2694.400487426686,2021-11-16

Nejnižší cena1.154160395878768,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

PředstaveníThe RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.