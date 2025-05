FLM

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

JménoFLM

PoziceNo.787

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.80%

Objem v oběhu546,049,322.582158

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem546,049,322.582158

Poměr v oběhu0.546%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.24220201,2021-04-07

Nejnižší cena0.013609467044339166,2025-04-17

Veřejný blockchainNONE

Sektor

Sociální sítě

