FIL

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

JménoFIL

PoziceNo.51

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0005%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)21.50%

Objem v oběhu673,287,054

Max. objem0

Celkový objem1,959,478,102

Poměr v oběhu%

Datum vydání2017-08-10 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum237.24182637,2021-04-01

Nejnižší cena1.82924685424,2019-08-29

Veřejný blockchainFIL

