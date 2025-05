FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

JménoFB

PoziceNo.861

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)6.05%

Objem v oběhu38,866,125.17095782

Max. objem210,000,000

Celkový objem123,810,100

Poměr v oběhu0.185%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum39.250767727233885,2024-09-15

Nejnižší cena0.4621311897922055,2025-04-08

Veřejný blockchainFRACTAL

