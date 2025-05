EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

JménoEVRY

PoziceNo.2852

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu40,389,133

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.0403%

Datum vydání2021-10-20 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.6237858675687351,2021-10-27

Nejnižší cena0.001175738247995547,2025-04-15

Veřejný blockchainETH

PředstaveníEvrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.