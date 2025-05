EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

JménoEUL

PoziceNo.270

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)4,90%

Objem v oběhu18 385 045,06742466

Max. objem27 182 818,28459045

Celkový objem27 182 818,28459045

Poměr v oběhu0.6763%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum12.968652139091759,2022-09-11

Nejnižší cena1.4404454386373047,2023-06-15

Veřejný blockchainETH

