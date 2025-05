EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

JménoEDU

PoziceNo.496

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.81%

Objem v oběhu410,715,985

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.4107%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.6841468160643183,2023-04-29

Nejnižší cena0.09420856728557322,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

