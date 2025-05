DYP

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

JménoDYP

PoziceNo.2029

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.19%

Objem v oběhu155,742,272

Max. objem0

Celkový objem229,926,862

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.107288583089982,2024-04-12

Nejnižší cena0.005728207596119591,2025-05-25

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

