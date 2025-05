DMT

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

JménoDMT

PoziceNo.4748

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000

Celkový objem1,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum182.97081854858675,2024-06-16

Nejnižší cena0.01796638627090176,2023-06-01

Veřejný blockchainARB

Sektor

Sociální sítě

