dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

JménoDKA

PoziceNo.429

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.04%

Objem v oběhu4,686,666,667

Max. objem5,000,000,000

Celkový objem5,000,000,000

Poměr v oběhu0.9373%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.70604547,2021-03-16

Nejnižší cena0.014004343218990514,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

