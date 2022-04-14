DIGI

DIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

JménoDIGI

PoziceNo.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem0

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum,

Nejnižší cena,

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

