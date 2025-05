DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

JménoDFYN

PoziceNo.2207

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.14%

Objem v oběhu171,878,614.9681

Max. objem250,000,000

Celkový objem198,284,457

Poměr v oběhu0.6875%

Datum vydání2021-05-14 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum8.35454802,2021-05-16

Nejnižší cena0.00287289251896436,2025-05-06

Veřejný blockchainETH

